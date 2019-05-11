Киев, Украина, , 02:40 — REGNUM

Пётр Порошенко остается действующим президентом Украины до вступления в должность нового главы государства и продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с законом. Сообщение об этом опубликовано на странице администрации украинского президента в соцсети Facebook.

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Отмечено также, что Порошенко стремится передать власть новому лидеру согласно европейской традиции, как это «принято в демократических странах». В команде действующего президента не принимают претензий о якобы затягивании инаугурации Зеленского.

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который покидает гостиницу в Египте и прихватывает с собой полотенца и тапочки. Избранный президент призвал предшественника «сдать ключи» и «рассчитаться за мини-бар».

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