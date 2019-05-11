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Зеленский сравнил Порошенко с ворующим из отеля туристом

Политика

«Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола»

Киев, 11 мая 2019, 02:28 — REGNUM  Покидающий пост президента Украины Пётр Порошенко похож на туриста, который по окончании отпуска прихватывает с собой имущество отеля. Об этом заявил избранный глава Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, показанном телеканалом NewsOne.

Зеленский указал на попытки Порошенко успеть с некоторыми назначениями в армии и судебной системе. Такое поведение политик назвал «политическими судорогами хромой утки».

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы… но Порошенко никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола», — сказал избранный президент и призвал предшественника «сдать ключи» и «рассчитаться за мини-бар».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в видеообращении призвал депутатов Верховной рады назначить дату его инаугурации на 19 мая.

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