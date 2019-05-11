США не пустили ряд дипломатов из РФ на конференцию о ядерном оружии

Нью-Йорк, США, , 01:53 — REGNUM Американские власти отказались выдать визы нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Об этом заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на заключительном заседании комитета.

Противоправные действия США помешали нескольким дипломатам из России принять участие в форуме, отметил он и назвал возникшую ситуацию полным абсурдом и абсолютно недопустимым инцидентом с точки зрения многосторонней дипломатии.

Ермаков напомнил о международном соглашении ООН от 1947 года, которое требует от Вашингтона, в частности, безвозмездной и быстрой выдачи виз представителям стран — членов международной организации.

Заседание комитета проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая.

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