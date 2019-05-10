Испания хочет приобрести больше веса в ЕС

Мадрид, , 23:26 — REGNUM Пользуясь удачным моментом — «попутным ветром» и победой своей партии на апрельских генеральных выборах — испанский премьер-министр Педро Санчес намерен добиться того, чтобы его страна приобрела вес в Европейском союзе, сообщает испанское издание La Vanguardia. «Обстоятельства этому благоприятствуют. С уходом одного из «грандов», кем было Соединенное Королевство, и с учетом того, что еще два, Италия и Польша, имеют далекие от «мейнстрима» правительства, у Испании есть возможность получить ту ведущую роль, которой ей недоставало в последние годы», — пишет СМИ.

Санчес указал на это в ходе саммита ЕС в Сибиу (Румыния), откуда ему пришлось в спешке уехать в связи с ухудшением состояния здоровья испанского политика Альфредо Переса Рубалькабы.

«Я считаю, что, без сомнения, Испания обязана играть, должна играть и — я убежден — будет играть решающую представительскую роль в новой Европейской комиссии», — сказал глава правительства.

Обратившись к конкретным кандидатурам, Санчес разыграл две карты — Франса Тиммерманса, от которого ждут, что он возглавит комиссию, и Жозепа Борреля, надеясь, что тот сможет стать вице-председателем европейского органа исполнительной власти и весомой фигурой.

Многое будет зависеть от результатов выборов в Европарламент 26 мая, напоминает своим читателям La Vanguardia. Опросы, проведенные на европейском уровне, пророчат победу представителям народной партии, однако социалисты сокращают дистанцию. А в лагере социалистов Испания может занять первое или второе место по количеству депутатских мандатов, что укрепило бы ее позиции на переговорах, а также шансы Борреля на получение высокого поста в Еврокомиссии.

Однако дело не только в голосовании, изменилось и поведение испанского правительства, сделавшись куда более активным. В последние годы Испания неизменно оставалась на вторых ролях и была осторожной. В будущем, если захочет, она сможет играть более заметную роль, и, судя по всему, именно к этому стремятся нынешние власти, считает каталонское издание.

На саммите в Сибиу, когда были обозначены три основных приоритета Испании, стало заметно, что они нашли отражение в двух документах — собственном и разделенном с другими 7 странами. Речь идет об экономическом развитии, обеспечении занятости и борьбе с климатическими изменениями. Таким образом, правительство представило в упорядоченном виде те взгляды, которые Мадрид отстаивал в последние месяцы, в том числе насчет страхования по безработице на европейском уровне, степени цифровизации и отмены права вето в налоговых вопросах.

Документ, совместно подписанный Испанией, Францией, Бельгией, Данией, Голландией, Португалией, Швецией и Люксембургом, содержит стратегию по сокращению до нуля выбросов парниковых газов не позднее 2050 года.