Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии

Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Российская Федерация заблокировала заявление Совета безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарному положению в Сирии, подготовленное рядом стран. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

«Мы (дипломаты России) не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой в составе Бельгии, Германии и Кувейта», — сказал Сафронков.

По его словам, к тому, чтобы «извратить ситуацию в Идлибе», сводился смысл пресс-элементов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил журналистам, что Вооруженные силы Российской Федерации, армия Сирийской Арабской Республики, а также турецкие войска продолжат наносить удары по террористами на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

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