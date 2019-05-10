Порошенко предложил Зеленскому «провести встречи»

Киев, , 22:28 — REGNUM Действующий президент Украины Петр Порошенко и избранный глава государства Владимир Зеленский должны провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны. Об этом говорится в сообщении на странице администрации Порошенко в соцсети Facebook.

«Он (Порошенко) подтверждает своё приглашение В. Зеленскому, озвученное ещё 30 апреля: не дожидаясь инаугурации, провести встречи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко стремится осуществить передачу власти как принято в «демократических странах», согласно европейской традиции.

10 мая политик Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады на ближайшем заседании «обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая».

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