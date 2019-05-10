Дети неграждан в Латвии, возможно, смогут получить гражданство

Рига, , 20:05 — REGNUM Депутаты латвийского парламента в первом чтении проголосовали «за» предложение президента Латвии Раймондса Вейониса о предоставлении автоматически гражданства всем латвийским детям, сообщает новостной портал grani.lv.

Согласно президентской инициативе, автоматически гражданство смогут получат дети неграждан, рожденные после 1 января 2020 года, и чьи родители не изъявят желания дать им гражданство другой страны.

Ранее предыдущий созыв Сейма в сентябре 2018 года не поддержал подобную инициативу президента, который надеется, что новый созыв «будет думать иначе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. Аналогичный закон есть в Эстонии и это единственный мировой подобный феномен разделения людей на, фактически, сорта, что, правда, до сих пор игнорируется евросоюзными бюрократами. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни.

Из 700 тысяч неграждан только 144 тысячи человек получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными.

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