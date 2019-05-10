В Венесуэле идут аресты организаторов мятежа 30 апреля

Каракас, , 19:35 — REGNUM Боливарианская национальная разведывательная служба (SEBIN) 8 мая арестовала вице-президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Замбрано, который является одним из главных соратников самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо.

Арест своего сподвижника, или лучше сказать, подельника, подтвердил и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в своем Твиттере. Он также сообщил, что оппозиция предупредила своих «международных союзников» о предполагаемом плане правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро закрыть контролируемую оппозицией Национальную ассамблею путем «массовых арестов депутатов».

По решению Верховного суда Венесуэлы должны быть задержаны семь депутатов Национальной ассамблеи, которые были активными организаторами и участниками мятежа 30 апреля. В этот день оппозиция при поддержке небольшой части военных пыталась силой захватить власть в Каракасе. Мятеж был подавлен в этот же день верными Николасу Мадуро силовиками. ИА REGNUM ранее подробно анализировало ситуацию по данному мятежу.

На днях вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что члены Верховного суда Венесуэлы будут подвергнуты санкциям США, если они не поддержат оппозицию и не откажутся от Николаса Мадуро. Данное заявление резко осудил председатель данного органа Майкель Морено и назвал данные действия нарушающими нормы и принципы международного права, регулирующие отношения между цивилизованными нациями.

ИА REGNUM недавно сообщало о снятии Минфином США санкций с бывшего руководителя SEBIN, перешедшего на сторону оппозиции в ходе мятежа 30 апреля.