Вашингтон, США, , 18:13 — REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео с 12 по 14 мая посетит Москву и Сочи, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу, 10 мая, пресс-служба госдепартамента США.

В сообщении ведомства говорится, что 13 мая Помпео возложит венок к могиле Неизвестного Солдата в Москве, а также встретится с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами.

«14 мая госсекретарь Помпео посетит Сочи, где встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин может принять госсекретаря США Майка Помпео в середине мая в Сочи.

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