Дипломаты Японии и США обсудили проблему КНДР после новых запусков ракет

Токио, , 08:14 — REGNUM Высокопоставленные японские и американские дипломаты обсудили проблему Северной Кореи в срочном порядке сразу после того, как КНДР совершила запуск серии снарядов в море со своего восточного побережья. Они договорились работать вместе над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Во время встречи в Токио с Кэндзи Касануги, главой отделения японского МИДа по делам Азии и Океании, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун заявил, что запуски ракет являются признаком того, что Пхеньян все больше беспокоится из-за остановки переговоров по денуклеаризации с Вашингтоном, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Напомним, второй саммит северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в феврале закончился перерывом в переговорах.

Встреча японских и американских дипломатов состоялась после того, как Северная Корея выпустила серию снарядов. Эксперты подозревают, что страна испытывает новый тип баллистических ракет малой дальности, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН.