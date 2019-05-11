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Дипломаты Японии и США обсудили проблему КНДР после новых запусков ракет

Политика

Срочная встреча японских и американских дипломатов состоялась после того, как КНДР выпустила серию снарядов со своего восточного побережья в море

Токио, 11 мая 2019, 08:14 — REGNUM  Высокопоставленные японские и американские дипломаты обсудили проблему Северной Кореи в срочном порядке сразу после того, как КНДР совершила запуск серии снарядов в море со своего восточного побережья. Они договорились работать вместе над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Во время встречи в Токио с Кэндзи Касануги, главой отделения японского МИДа по делам Азии и Океании, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун заявил, что запуски ракет являются признаком того, что Пхеньян все больше беспокоится из-за остановки переговоров по денуклеаризации с Вашингтоном, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Напомним, второй саммит северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в феврале закончился перерывом в переговорах.

Встреча японских и американских дипломатов состоялась после того, как Северная Корея выпустила серию снарядов. Эксперты подозревают, что страна испытывает новый тип баллистических ракет малой дальности, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН.

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Зарубежная хроника
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