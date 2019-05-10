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Япония выступила за участие Тайваня во Всемирной ассамблеи здравоохранения

Политика

Япония публично поддержала Тайвань, при этом рискуя вызвать критику со стороны Китая

Токио, 10 мая 2019, 20:30 — REGNUM  Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил поддержку Тайваню по вопросу об его участии в совещании Всемирной ассамблеи здравоохранения, рискуя вызвать осуждение со стороны Китая.

Впервые Япония поддержала стремление Тайваня принять участие в ежегодном совещании ВАЗ, высшего органа Всемирной организации здравоохранения. Совещание планируется провести в Женеве с 20 по 28 мая, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Таро Коно дал обоснование такого своего шага в своем аккаунте в Твиттере: «Очень важно сейчас усилить реакцию на глобальный кризис в области общественного здравоохранения и предотвратить возникновение географических пробелов в борьбе с инфекционными заболеваниями».

Министерство иностранных дел Тайваня выступило с заявлением, в котором поблагодарило Коно за его поддержку и выразило готовность Тайваня расширять сотрудничество с Японией и международным сообществом для решения глобальных проблем здравоохранения, включая профилактику заболеваний.

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Зарубежная хроника
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