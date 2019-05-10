Япония намерена сохранить хорошие отношения с Ираном

Токио, , 18:05 — REGNUM Япония внимательно следит за развитием ситуации после того, как Иран приостановил выполнение некоторых обязательств по международной ядерной сделке, и будет стремиться сохранить дружеские связи Токио и Тегерана для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, что очень важно для нее, — .сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран планирует сохранить больше обогащенного урана, чем это разрешено в соответствии с соглашением о ядерной энергетике 2015 года с мировыми державами (ядерная сделка). Более того, Иран угрожает начать более высокое обогащение урана, если в течение 60 дней не будет достигнуто никакого прогресса в переговорах между сторонами, — отмечает агентство Японии «Киодо Цусин».

При этом Рухани подчеркнул, что Иран не планирует выходить из ядерной сделки, как это решили сделать США.

Япония поддержала соглашение, направленное на укрепление режима ядерного нераспространения. Но недавнее ужесточение позиции США, союзника Японии, поставило под угрозу хорошие отношения Токио и Тегерана.