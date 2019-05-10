Пакистан потребовал арбитража Всемирного банка по водам реки Инд

Исламабад, , 18:09 — REGNUM 9 мая официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал обратился к Всемирному Банку с призывом сформировать специальную арбитражную комиссию для разрешения спора с Индией по водам реки Инд.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Мухаммад Фейсал отреагировал на заявление министра водных ресурсов Индии Нитина Гадкари, который сообщил о готовности перекрыть поступление части вод бассейна Инда, предназначенной для Пакистана. Мухаммад Фейсал заявил, что, в отличие от индийской стороны Исламабад намерен соблюдать соглашение 1960 года и механизм разрешения споров, поэтому не будет прибегать к односторонним шагам, а призывает к разрешению споров путем арбитража.

Напомним, что по Соглашению о водах реки Инд 1960 г. Пакистан и Индия разделили реки бассейна на «западные» и «восточные» и пообещали не создавать затруднений для снабжения водой соседа. Посредником и необходимым арбитром в случае возникновения споров должен выступать Всемирный Банк.