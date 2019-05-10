МИД Пакистана: Индия стремится запустить гонку вооружений

Исламабад, , 18:59 — REGNUM 9 мая в министерстве иностранных дел Пакистана прошла еженедельная пресс-конференция, в ходе которой была изложена официальная позиция страны по ряду вопросов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что увеличение оборонного бюджета Индии — это попытка запустить гонку вооружений в регионе. По словам Мухаммада Фейсала, цифры индийского бюджета не изменят положение вещей и ничего не дадут Нью-Дели, поскольку «главное для защиты страны — это страсть». Официальный представитель МИД сослался на события февраля этого года, когда в ходе конфликта в Кашмире ВВС Пакистана сбили индийский истребитель МиГ-21.

Кроме того, Мухаммад Фейсал подтвердил, что оправданная по делу о богохульстве христианка Асия Биби покинула Пакистан «по собственной воле», однако представитель МИД не уточнил, а какую именно страну направилась преследуемая женщина.