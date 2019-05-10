Пакистанская оппозиция: премьер «сдал» минфин и Центробанк страны МВФ

Исламабад, , 19:44 — REGNUM 9 мая в Национальной Ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) состоялось обсуждение процесса переговоров страны с МВФ (Международный Валютный Фонд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Билвал Бхутто-Зардари заявил, что премьер-министр Имран Хан и его правительство, по-видимому «сдали» министерство финансов и Государственный банк Пакистана (Центробанк) МВФ. В своей речи оппозиционный депутат сослался на недавнее назначение служащего МВФ Резы Бакира управляющим Государственным Банком Пакистана. Требуя у правительства отчитаться о ходе переговоров с международным кредитором, Бхутто-Зардари заявил, что сделка с МВФ обязательно должна быть одобрена нижней палатой парламента.

Напомним, что Пакистан надеется получить кредит МВФ для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Несмотря на займы, выделенные правительствами ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, страна все еще нуждается в 6−7 миллиардах долларов для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.