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Генсек ООН высоко оценил усилия Индии по борьбе с терроризмом

Политика

Генсек ООН Антониу Гутерреш также особо подчеркнул необходимость борьбы с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Генсек ООН высоко оценил усилия Индии по борьбе с терроризмом
© Айтен Юран

Нью-Дели, 10 мая 2019, 17:58 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш высоко оценил усилия Индии по борьбе с терроризмом. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением глава ООН выступил на запуске программы отслеживания поездок в контртеррористических целях.

В своей речи Антониу Гутерреш особо отметил, что правительство Индии внесло значительный вклад в осуществление различных инициатив ООН по борьбе с угрозой терроризма. Он также подчеркнул необходимость борьбы с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые после поражения указанной террористической организации стремятся перенести свою деятельность на территории других стран. Антониу Гутерреш подчеркнул, что новая программа отслеживания поездок в контртеррористических целях позволит странам-членам ООН идентифицировать подобных террористов и вовремя пресекать террористические атаки.

Отметим, что террористическая угроза является одной из насущных проблем Индии. Последний крупный теракт случился 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии в Пулваме, штат Джамму и Кашмир. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.

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Зарубежная хроника
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