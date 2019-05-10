Нью-Дели, Индия, , 18:47 — REGNUM

Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди принес извинения за обвинение премьер-министра Нарендры Моди в воровстве. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

8 мая Рахул Ганди направил в Верховный суд Индии письменные извинения за то, что «непредумышленно» обвинил премьер-министра Нарендру Моди в воровстве на основании намерения Верховного суда пересмотреть секретные документы по делу о «Рафалях». Председатель ИНК подчеркнул, что «не хотел своими действиями помешать процессу отправления правосудия». Впоследствии оппозиционный лидер, выступая на митинге в округе Бхинд, штат Мадхья-Прадеш, также подчеркнул, что лозунг «Нарендра Моди — вор» был придуман молодежью и крестьянами, а не самим Рахулом Ганди или «Индийским национальным конгрессом».

Напомним, что ранее, 10 апреля, Верховный суд Индии принял решение о повторном рассмотрении секретных документов, связанных с делом о закупке французских истребителей «Рафаль». Председатель ИНК заявил, что данное решение подтверждает участие премьер-министра страны в коррупционном скандале. Впоследствии Рахул Ганди начал масштабную кампанию под лозунгом «Chowkidar chor hai» («Блюститель порядка — вор»), использовав для нее прозвище Нарендры Моди — «chowkidar», или блюститель порядка.

Действия председателя ИНК были восприняты как неуважение к Верховному суду Индии. Петиции против Рахула Ганди будут рассмотрены в судебном порядке 10 мая.