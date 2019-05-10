В Индии проходят индийско-французские военно-морские учения

Нью-Дели, , 18:31 — REGNUM В Индии началась вторая фаза совместных индийско-французских военно-морских учений «Варуна-2019». Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на официальное заявление ВМС Индии.

Вторая морская фаза «Варуна-2019» проходит в открытом море у побережья штата Гоа, Индия. Ей предшествовала береговая фаза, начавшаяся 1 мая. С французской стороны в военно-морских учениях принимают участие авианосец «Шарль де Голль», линкор «Прованс», фрегаты «Латуш-Тревиль» и «Форбин», а также танкер-заправщик «Марн». ВМС Индии направили для участия в учениях эсминцы «Ченнаи» и «Мумбаи», фрегат «Таркаш», а также танкер-заправщик «Дипак». Официальные представители ВМС Индии заявили, что учения «Варуна-2019» являются крупнейшими военно-морскими учениями Индии и Франции и представляют собой кульминацию сотрудничества флотов двух стран.

Впервые совместные индийско-французские военно-морские учения были проведены в 1983 году, а с 2001 года ежегодные учения ВМС двух стран именуются «Варуна». Учения «Варуна-2019» завершатся 10 мая.