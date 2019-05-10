Оппозиция Индии: мы расследуем махинации правительства Моди со статистикой

Нью-Дели, , 19:52 — REGNUM Бывший министр финансов и деятель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Паланиаппан Чидамбарам заявил, что в случае победы на парламентских выборах ИНК расследует махинации правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на выступление оппозиционного деятеля на пресс-конференции.

В своей речи Паланиаппан Чидамбарам выступил с резкой критикой министра финансов Аруна Джейтли. Деятель ИНК заявил, что министр финансов и действующее правительство в целом «достигло совершенства» в искусстве манипуляций со статистикой и представляет общественности ложные сведения. Он окрестил руководство министерства финансов Индии «слабым звеном индийской экономики» и отметил, что «Индийскому национальному конгрессу» придется усердно поработать, чтобы ликвидировать ущерб, причиненный экономике правительством Нарендры Моди.

Ранее министерство статистики и выполнения программ Индии (NSSO) обнаружило нестыковки в официальной макроэкономической статистике Индии. Сообщается, что в правительственных данных, предоставленных министерством финансов, имеется масса ошибок и ложных данных. Скандал существенно ударил по позициям правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) накануне парламентских выборов. Напомним, что всеобщие выборы в парламент Индии завершатся 19 мая.