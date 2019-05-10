Великобритания: Brexit не скажется на наших отношениях с Турцией

Анкара, , 18:38 — REGNUM Посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт обратил внимание на то, что Турция представляет собой внушительную региональную силу, и сказал: «Турция, очевидно, в будущем станет одним из наших важнейших партнёров. Brexit никак не скажется на значимости, которую мы придаем Турции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Доминик Чилкотт сказал, что за последние 300 лет Турция и Великобритания, по большей части, видели друг друга в позитивном свете, и добавил: «Более того, мы можем сказать, что в деле поддержания баланса сил в Европе мы стали стратегическими союзниками. Сейчас, как и раньше, мы продолжаем действовать вместе. Оба наших государства является членами коалиции, направленной против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».Доминик Чилкотт также заявил, что политические англо-турецкие отношения находятся на превосходном уровне, и добавил: «Обычно Великобритания оказывала Турции мощную поддержку в пределах ЕС. В то же время, одним из первых правительств, оказавших Турции помощь в связи с попыткой государственного переворота 15 июля 2016 года, стало британское. У нас не было и тени сомнения, что проблему путчистов нужно решать демократическими путями в тесной координации с правительством Турции».