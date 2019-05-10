В Турции разработан прототип энергетического оружия

Анкара, , 19:24 — REGNUM Инженеры турецкого оборонного предприятия ROKETSAN разработали отечественный прототип электромагнитного оружия, предназначенного для уничтожения снаряженных взрывчаткой дронов и взрывных устройств кустарного производства, активно используемых террористами.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, система наземного электромагнитного оружия под названием Alka была впервые представлена общественности на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле. ROKETSAN также показала видео испытаний отечественного прототипа электромагнитного оружия. Официальный представитель компании ROKETSAN Угур Каясал сообщил, что система Alka разработана без использования поддержки из-за рубежа. Он, в частности, объяснил принцип ее применения: «Направленный электромагнитный импульс выводит из строя один или несколько дронов. Этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и статичные объекты».