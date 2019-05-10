Продолжается визит спикера Госдумы в Саратовскую область

Саратов, , 16:11 — REGNUM В пятницу, 10 мая, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев в городе Вольске посетили здание бывшего роддома и обсудили с вольскими врачами перспективы реализации проекта по созданию жилья для молодых специалистов.

Ранее жители Вольска обратились к Вячеславу Володину с вопросом нехватки кадров в местных больницах и поликлиниках. Причина дефицита медицинских работников — в отсутствии условий для привлечения молодых специалистов в город и, в частности, комфортного служебного жилья.

Вячеслав Володин и Валерий Радаев осмотрели здание старого роддома, которое находится в историческом центре города Вольска. Председатель Государственной Думы заявил в возможности его реконструкции и перепрофилирование под проект жилого дома для молодых врачей. Здесь планируется обустроить 24 квартиры — 20 двухкомнатных и 4 однокомнатных.

«Недопустима ситуация, которая сложилась в Вольске с обеспечением врачами. Сейчас, если не учитывать совместительство, 60% медицинских вакансий не занято — из 370 единиц штата, замещено только 150. Эту ситуацию надо исправить. Мало медицинских специалистов, из-за этого очереди в медучреждениях, врачам не хватает времени. И при этом старое здание роддома отдали в частные руки! Ошибку исправили, теперь будет возможность в центре города предоставить квартиры молодым врачам, чтобы в Вольск приехали новые медицинские кадры. Вместе с Валерием Радаевым совместим реконструкцию здания с благоустройством окружающей территории. Это будет хорошим примером для других районов», — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы РФ поставил задачу — к ноябрю завершить реконструкцию здания под квартиры. Параллельно с этим нужно обустроить окружающую территорию, которая будет прилегать к будущей пешеходной зоне, ведущей к набережной.

Губернатор Валерий Радаев заявил о принятом решении — увеличить зарплаты для молодых специалистов-врачей с 16 до 23 тыс.рублей.

По словам Вячеслава Володина, также инициативы главы региона о предоставление квартир молодым врачам и гарантированная оплата аренды жилья поможет решить проблему с кадрами в здравоохранении.

Молодой врач Людмила Поварова поделилась своим мнениеи по данной теме: «Сейчас я работаю оториноларингологом и в больнице, и в полклинике, одна на район. Нам с мужем приходится снимать квартиру. Очень ждем и надеемся на проект жилья для молодых специалистов».

Напомним, в 2008 году вместо старого роддома в Вольске при поддержке Вячеслава Володина был построен новый современный перинатальный центр. Здание бывшего роддома в 2011 году было продано за бесценок местными чиновниками в частные руки, после чего несколько лет там располагался магазин. В 2018 году здание вернули в муниципальную собственность.