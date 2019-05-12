Все без исключения кандидаты в президенты Литвы пообещали «рай»

Вильнюс, , 11:43 — REGNUM Девять кандидатов в президенты Литвы, выборы которого проходят сегодня, 12 мая, активно участвовали в дебатах литовских СМИ. Практически все критично отнеслись к действовавшей внутренней политики страны. Одно из литовских изданий — еженедельник «Литовский курьер» — задал шести из девяти кандидатов одинаковые вопросы. Вопрос звучал следующим образом: «Деньги — Вас устраивает сегодняшнее распределение (как бюджета Литвы, так и денег ЕС)? Куда, по Вашему мнению, необходимо направить больше, а куда меньше? Где Вы видите неэффективность и почему?». ИА REGNUM совместило ответ кандидатов о дотациях ЕС из разных интервью и сравнил, что получилось.

Саулюс Сквернялис:

«Придя к власти мы последовательно придерживались одного принципа — не создаём новых и очень дорогих проектов, ценность которых для государства весьма сомнительна, а уделяем внимание людям. Мы ввели «детские деньги» и сейчас их получает больше, чем в два раза больше детей, нежели было до этого. Эти деньги мы последовательно ежегодно увеличиваем. Реализовали пенсионную реформу, значительно повысили пенсию и будем делать так дальше. Снизили трудовые налоги, таким образом повысив доходы каждого трудящегося.

Если я стану руководителем государства, то по этому пути я обещаю идти и впредь. Часть бюджета на социальные нужды должна расти. Никогда бы не подписал бюджет, в котором бы снижались пенсии или урезались социальные выплаты.

Чего точно не собираюсь делать — одобрять расточительство государственных средств, быстрые и непродуманные решения, закупки, в которых участвуют связанные друг с другом лица. Таких вещей было много. Государство не может быть разбитым корытом, из которого средства текут в нечистые карманы».

Гитанас Науседа:

«Распределяя бюджетные средства, как и их собирая, не хватает справедливости. Отчёт Европейской комиссии показывает, что социальный разрыв в Литве в последние годы только растёт, хотя экономически процветающее государство имеет все возможности для его снижения. К сожалению, всё наоборот, количество людей, которые живут на грани нищеты или за её гранью, только растёт. Средняя пенсия, говоря прямо, всего лишь на 30 евро выше черты бедности.

Это означает, что бюджетные средства собираются и распределяются недостаточно эффективно. Существует слишком много налоговых льгот, которыми пользуются не самые бедные жители страны. Налогообложение труда значительное, но избегается налог на имущество.

Я обучался и жил в Германии, хорошо знаю её экономическую систему и знаю, что многие отлично работающие там вещи могут и должны быть реализованы в Литве.

Говоря о средствах ЕС считаю, что государство много лет стремилось их «освоить», нежели умно использовать с перспективой на будущее. Поэтому и можно назвать сотни проектов, в которых деньги ЕС были без цели зарыты в землю или попросту растранжирены.

С 2021 года финансирование ЕС для Литвы значительно снизится. Беспокоит, что правительство и Сейм об этом говорят очень мало, хотя очевидно, что это станет вызовом для экономики. Считаю, что президент должен активно участвовать в этом процессе — как в переговорах с Брюсселем, так и создавая чёткое видение, как мы можем эффективно использовать средства ЕС».

Витянис Андрюкайтис:

«Как я уже упоминал, согласно социально-экономическим показателем Литва волочится в хвосте Евросоюза: отчуждение и бедность в нашей стране одни из самых больших, а прожиточный минимум — один из самых низких. Через национальный бюджет и бюджет самоуправлений распределяется около 33% вливаний, а значит, около 70% оседают где-то в другом месте — в карманах богачей. Использования поддержки структурных фондов ЕС также социально несправедливо. Их забирают те, кто сильнее.

Национальные доходы Литвы, кошелёк жителей Литвы, который мы называем бюджетом, всё это наполняется очень слабо: избегают платить налоги, расцветает теневая экономика. Система налогообложения также несправедлива: основная её часть ложится исключительно на плечи людей, которые живут только со своих доходов. Человек, который имеет малые доходы платит больше чем тот, кто является зажиточным.

Необходимы комплексные решения. Система налогообложения должна быть принципиально пересмотрена и быть социально справедливой. То есть тот, кто больше зарабатывает, должен больше платить налогов. Необходима перестройка механизма социальной защиты, необходимо пересмотреть шкалу зарплат, обеспечить возможность государства влиять на расценки общественного сектора и цены. Очень важно, чтобы распределение ради благополучия через бюджет было достаточным. Чтобы больше средств было направлено на образование, здравоохранение и высшее образование. Также важно притянуть дополнительное финансирование из ЕС.

Нам необходимо объединить силы так, чтобы снизить социальное неравенство и бедность, а также разницу среди членов ЕС».

ИнгридаШимоните:

«Этот вопрос напрямую связан с уже упомянутой мной договорённостью во имя Литвы. Проблема в том, что одной рукой раздаются обещания, а другой — сокращаются налоги, а значит снижаются поступления в бюджет для реализации этих обещаний. Таким способом невозможно решить застаревшие проблемы, в первую очередь в общественном секторе — образовании, здравоохранении, проблем в соцзащите. Из-за ухудшающегося качества услуг общественного сектора, недовольства общества оказываемыми услугами, всё большего разрыва в зарплатах в общественном и частном секторах, проблемы только копятся и никуда не исчезают.

Наша прежняя политика, к сожалению, чаще всего проводилась на основе попытки «откупиться» — разными выплатами, компенсациями, добавками и доплатами мы пытаемся спрятать тот факт, что неспособны обеспечить семьи, воспитывающих детей, пенсионеров, людей, с особыми потребностями и их опекунам, возможность не выпасть из жизни, а воспитываемым и опекаемым — чувствовать себя частью общества.

Именно поэтому и важно договориться — какого размера — то есть какой уровень общественных услуг хочет обеспечить государство и какая этого цена. Главное для нас, как именно общее благо будет обеспечено — как справедливо распределённая ноша среди членов общества, или то, какие средства мы на это используем — это второй вопрос».

Вальдемар Томашевски:

«Вопрос распределения легче, чем задача повысить поступления в бюджет. Именно о задачи увеличить поступления я говорю в первую очередь. Это и банковский налог, и борьба с коррупцией и так далее. Конечно, распределение тоже должно быть эффективным. Именно на те цели, о которых я говорил ранее — забота о наиболее незащищённых слоях населения. Пенсия, здравоохранение, образование, — наши учителя зарабатывают очень мало — укрепление семьи.

Распределяя деньги от Евросоюза необходимо дать больше прав самоуправлениям, которые лучше знают, куда потратить деньги. Сейчас у самоуправлений очень мало влияния на распределение этих средств. У самоуправлений ограниченные правовые возможности в этом вопросе. Вот это всё необходимо изменить».

Арвидас Юозайтис:

«Совершенно незначительные средства направляются в образование, науку и культуру. Очень часто по принципу, что эти сферы якобы не приносят доходов стране, поэтому туда направляется столько средств, сколько остаётся. Мы видели, что дошли уже до бунта учителей и публичных акций протеста работников культуры.

Однако во множестве стран Запада уже все давно поняли, что культура и образование — это основной двигатель перемен и творческого потенциала общества. Это способ эффективно приспособиться к вызовам изменяющегося мира, это обязательное условие для роста всех сфер экономического сектора.

На образование и науку должно выделяться не менее 6% ВВП. Если мы не будем инвестировать в науку, не обеспечим достойным заработком учёных и учителей, то пойдём по пути деградации, а молодые и думающие люди будут вынуждены уезжать в другие страны.

В сфере управления общественными финансами Литве, к сожалению, нечем похвастаться. Масштаб разбазаривания средств и коррупции заставляет иностранных экспертов (из Transparency International) относить Литву к таким странам, как Россия, Украина, Сербия, Молдавия».

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.