Политическая «бомба» правящих накануне выборов в Литве не сработала

Вильнюс, , 09:31 — REGNUM Председатель правящей в Литве партии — Союза крестьян и зелёных в Литве — Рамунас Карбаускис ещё в прошлом 2018 году заявлял, что его партия, сенсационно выигравшая в 2016 году парламентские выборы, выиграет все три избирательные кампании 2019 года: мартовские муниципальные выборы и майские президентские выборы в выборы в Европарламент. Мартовские выборы «аграрии» проиграли. Президентские, к которым готовились тщательнее всего, проходят сегодня, 12 мая. К ним крестьяне-зелёный готовились основательно.

Главной целью стала дискредитация всей политической элиты, которая правила Литвой практически 30 лет, вне зависимости от партийной принадлежности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для этого в парламенте заранее создали сразу несколько комиссий по расследованию различных эпизодов действий прошлых властей практически во всех сферах. Основными действующими лицами стали «аграрии» Стасис Якелюнас и Агне Ширинскене.

Роль первого стала самой громкой — Якелюнасу было поручено изучить поведение властей во время финансового кризиса 2008−2009 годов, когда экономика Литвы действительно рухнула, а от последствий страна не отошла до сих пор. В расследовании и выяснился целый ряд коррупционных схем, разграбления населения, обогащения чиновников, вплоть до уходящего президента Дали Грибаускайте и многие-многие другие эпизоды.

Последний скандал вызван банковским диктатом. Оказалось, что ЦБ Литвы во времена кризиса десятилетней давности мог быть в сговоре с коммерческими банками, которые в то время резко повысили кредитные ставки, что усугубило и так сложное положение населения. При этом министром финансов Литвы в это время была сегодняшний фаворит президентской гонки, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, а советником президента самого крупного в Литве банка, шведского SEB, второй по популярности кандидат, экономист Гитанас Науседа. Парламентское расследование должно было ударить сразу по обоим лидерам рейтингов, литовские избиратели выводы парламентской комиссии, согласно данным официальных опросов общественного мнения, попросту проигнорировали.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.