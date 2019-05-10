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МИД Украины: Россия не участвует в трибунале по делу украинских моряков

Политика

Слушания состоялись в Гамбурге

Киев, 10 мая 2019, 15:49 — REGNUM  Министерство иностранных дел Украины заявило, что представители Российской Федерации не явились на слушания в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков военно-морских сил Украины Украины. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По сообщению пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, российская сторона не намерена участвовать в этом процесса. Тем не менее, Киев рассчитывает, что Москва будет вынуждена выполнить решение данного трибунала.

Заседание трибунала состоялось сегодня в германском Гамбурге.

Напомним, что российская сторона уже заявила, что Киев пытается использовать ситуацию с украинскими моряками, которые вероломно нарушили границу Российской Федерации, во внутриполитических целях. Для этого же Киев обращается в Международный трибунал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко в преддверии старта предвыборной кампании на Украине в ноябре 2018 года отдал приказ организовать провокацию на российской границе. Он отправил боевые корабли ВМС Украины на прорыв через российский Керченский пролив. Те конечно же были задержаны российскими пограничниками. Порошенко после этого инцидент ввел в стране военное положение и пытался добиться переноса очередных выборов президента, но не смог.

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