Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро

Вильнюс, , 11:25 — REGNUM Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования который проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Литву могут наказать на сумму в свыше миллиарда евро.

В 2011 году в Литве был национализирован банк Snoras, входящий на тот момент в тройку самых крупных банков республики. Кредитное учреждение принадлежало гражданину России Владимиру Антонову (68,1%) и литовцу Раймондасу Баранаускасу. Общая стоимость потерянных активов на момент национализации оценивалась в 2,5 млрд. евро. Сами Антонов и Баранаускас неоднократно заявляли, что банк был ликвидирован силовым способом и национализирован с помощью рейдерского захвата по личному указанию высших властей и президента Дали Грибаускайте.

Хронологию тех событий можно подробно прочитать в сюжете ИА REGNUM здесь. Примечательно, что вслед за банком Snoras похожая судьба настигла и другой литовский банк — Ūkio bankas. Он был признан неплатёжеспособным в 2013 году. Владельцем этого банка был литовский русскоязычный олигарх Владимир Романов.

После этого в Литве остались банки только со скандинавским капиталом. Доля микробанков литовского происхождения всё это время и до сегодняшнего дня остаётся крайне незначительной.

Антонов и Баранаускас вначале бежали в Великобританию, а затем — в Россию. Антонов в России осуждён по другому эпизоду — он приговорён к 2,5 годам колонии общего режима за мошенничество со 150 млн рублей банка «Советский».

В Литве эта история осталась почти забытой, однако на финише предвыборной гонки появилась новость, что Фонд защиты российских инвесторов за рубежом подал иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже с просьбой возместить убытки, понесенные бывшим основным акционером Snoras Антоновым по причине национализации банка литовским правительством.

Как утверждает портал газеты Lietuvos rytas, сообщивший об иске, предварительная сумма запрашиваемой компенсации составляет 1,1 млрд евро.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока подтвердил агентству BNS, что Литва получила извещение об инициируемом в ICC судебном разбирательстве и должна ответить на него в течение 30 дней.

«Мы получили это обращение (…) сейчас мы оцениваем его аргументы. Мы должны представить ответ в течение месяца», — сказал BNS Шапока.

Портал Lietuvos rytas утверждает, что иск российского фонда подготовила адвокатская контора из США Alston and Bird, она нанята для судебного разбирательства. При этом в самой Литве никто не ожидал, что такой иск в принципе возможен — литовское издание пишет, что адвокатская контора Alston and Bird одна из сильнейших в мире, её услуги стоят чрезвычайно дорого, а Литве будет непросто защищаться.

Косвенно это подтверждают и в литовском парламенте. Комитет по бюджету и финансам Сейма Литвы решил обсудить с представителями Центробанка Литвы и министерства финансов сложившуюся ситуацию.

«Выдвинут иск на 1,1 млрд евро, это крупная сумма. Какие там риски? Требуется информация, — заявил глава комитета Стасис Якелюнас.

Отметим, что выдвинутая сумма иска — это почти десятая часть всего бюджета Литвы.

Напомним, за пост президента в Литве состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.