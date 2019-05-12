«Стокгольмский синдром», «эпоха прислужников» – Литва провожает президента

Вильнюс, , 09:10 — REGNUM Отработавшая два срока подряд президент Литвы Даля Грибаускайте не может участвовать в президентских выборах, которые проходят в Литве сегодня, 12 мая. В целом в публичном пространстве Литвы уходящую президента провожают с почестями: литовские СМИ её называют блестящим руководителем, в кинотеатрах Литвы идёт показ хвалебного фильма про Грибаускайте, готовится к выходу книга за авторством её пресс-секретаря Дайвы Ульбинайте. Также, судя по цитатам отрывков в СМИ, комплиментарная.

Однако некоторые политики осмелились проводить Грибаускайте иными словами. ИА REGNUM собрало такие высказывания только за несколько последних дней в одной публикации.

«Хотелось бы, чтобы президент работал не в интересах какой-либо одной политической группы, не в интересах определенной части общества, а для людей всей Литвы, и я очень надеюсь, что у нового президента будет совершенно иная повестка работы и совершенно иной стиль, чем у нынешнего президента, которая практически не общалась с литовскими жителями напрямую», — заявил во время голосования на этих президентских выборах лидер правящей в Литве партии Союз крестьян и зелёных Рамунас Карбаускис.

«Самыми важными качествами являются два — компетентность и честность», — косвенно обозначая нехватку качеств уходящего президента, правда, говоря о следующем, сказал проголосовавший глава партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски.

«В Литве всегда были прислуживающие власти журналисты, ведущие передач, политологи, режиссёры, но за десятилетие правления Дали Грибаускайте это раковое явление в СМИ стало особенно ярко бросаться в глаза», — пишет в редакционной колонке «Знаки времени» литовская газета Lietuvos rytas, которая подробно расписала случаи, как в эпоху Грибаускайте одним СМИ или журналистам «свернули шею», других просто купили.

«Иногда в Литве происходит такое чудо, что даже поводырь «аграриев» Рамунас Карбаускис возьмёт да и скажет правду. Вот и резанул князь Найсяй (родная деревня Карбаускиса — прим. ИА REGNUM), что Литвой правит не кто иной, как патриарх правых Витаутас Ландсбергис. Правильнее, что он управляет президентом Далей Грибаускайте, а через неё — всей страной. То, что Ландсбергис один из тех лиц, который больше всего влияет на якобы самую независимую президента, настолько старый секрет Полишинеля, что даже язык не поворачивается назвать это секретом», — пишет в своей колонке в этом же издании основной колумнист Lietuvos rytas Витаутас Бруверис.

Одновременно с этими президентскими выборами в Литве проходят и два референдума по изменению конституции страны: в вопросе двойного гражданства и уменьшения количества депутатов парламента. Грибаускайте, которая уже проголосовала, на избирательном участке демонстративно не взяла бюллетень с вопросом про уменьшение численности Сейма, чем также вызвала удивление. Уходящий президент это мотивировала тем, что не считает такую инициативу важной, чем фактически повторила слова консерваторов.

«Видимо, это ещё раз показывает, что госпожа Даля Грибаускайте согласовывает свои позиции и спрашивает распоряжения партии консерваторов. Вы же знаете, что эта партия выдвигает такие предложения (…) Это странное решение, которое указывает на определённое согласование с партией консерваторов, поскольку гражданственный человек выражает свою позицию, голосуя «за» или «против». Такие методы для меня не демонстрируют ни гражданскую позицию, ни какую-то глубокую демократию», — комментируя действия Грибаускайте, сказала депутат от правящих крестьян-зелёных Агне Ширинскене.

«Я думаю, что это плохой пример поведения, надо вести себя ответственно. Человек, занимающий такой пост, должен решать, а не отказываться от принятия решения», — прокомментировал поступок Грибаускайте глава литовского парламента Викторас Пранцкетис.

Однако именно такой Литва и её политика останется и в ближайшие годы с новым президентом, считает в прошлом трижды мэр Вильнюса Артурас Зуокас, который посвятил программную статью уходящей эпохи Грибаускайте. По его словам, эмигрирующая Литва, нищая, с огромным комплексом проблем, выберет точно такой же путь, а следующим президентом станет Ингрида Шимоните. Так произойдёт потому, считает Зуокас, что население Литвы больно «стокгольмским синдромом», и ежедневные муки — словно сладость от мазохизма.

Напомним, за пост президента в Литве состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.