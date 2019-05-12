Драма второго тура выборов президента в Литве – крах правительства

Вильнюс, , 11:00 — REGNUM Накануне выборов президента Литвы, которые стартовали сегодня, 12 мая, правящие «аграрии» поставили избирателям ультиматум: или их кандидат проходит во второй тур, или правящие покидают власть, обрекая правительство и парламент на хаос, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О том, что Союз крестьян и зелёных Литвы выйдет из правительства, а в парламенте уйдёт в оппозицию, что практически исключает возможность формирования нового большинства, заявил председатель партии Рамунас Карбаускис.

По его словам, политическая элита, СМИ, социологи, консолидировано действовали против «аграриев» с 2016 года, когда они, неожиданно для всех сокрушительно победили на парламентских выборах, сформировали правительство и начали смелые реформы. Почти трёхлетняя кампания по дискредитации, уверен Карбаускис, дала свои результаты — рейтинги правящих упали, а население поверило, что они идут неверным путём. Подчёркивая, что избирателей якобы искусственно «натравили» на крестьян-зелёных, он возложил ответственность на само население: если их кандидат, действующий премьер Саулюс Сквернялис, не проходит во второй тур, то пусть Литвой правят консерваторы. Карбаускис заявил, что оба фаворита предвыборной гонки — Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа — на самом деле оба представляют партию «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы. Победа любого из них, утверждает Карбаускис, победа консерваторов. А значит «аграрии» выходят из власти, а правительство пусть формирует и возглавляет лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. При этом, заявил глава крестьян-зелёных, новый президент из двойки фаворитов будет всего лишь марионеткой, а настоящим теневым руководителем страны станет Витаутас Ландсбергис — дедушка председателя консерваторов и один из руководителей движения за независимость Литвы конца 80-х годов прошлого века.

Такую позицию в целом поддержал и премьер Саулюс Сквернялис. «Если люди решают, что эта политика, которую два с половиной года осуществляло наше правительство — социальная политика, антикоррупционная политика, политика прозрачности и обеспечения слаженного экономического роста — неприемлема, то почему мы должны далее навязывать людям эту политику», — сказал он, подтвердив готовность покинуть власть.

Оппоненты правящих обвинил их в «блефе», заявив, что такая риторика — отчаянная попытка взрастить рейтинги и прорваться во второй тур выборов. Фактический шантаж населения, отметили консерваторы.

«Мы точно не блефуем: если Саулюс Сквярнялис не пройдет во второй тур выборов, в таком случае мы не будем больше выдвигать премьера в Сейме этого созыва», — отреагировал Рамунас Карбаускис, подчеркнув, что как раз консерваторы, социал-демократы и прочие партии, которые представляют почти 30 лет устоявшуюся элиту в Литве всё время блефуют, не держат слово, и только на словах борются друг с другом, а по сути, меняя друг друга каждые парламентские выборы, лишают Литву развития.

«Так зачем играть в эту игру? Зачем полтора года идти против воли народа, если она будет выражена на выборах? Два с половиной года работать в таких условиях, в которых мы работали сейчас, когда имеется полная конфронтация, создаются препятствия для работы, принятия решений, когда блокируются реформы — зачем это продолжать?», — заключил Карбаускис.

Выход «аграриев» из коалиции и правительства неминуемо приведёт Литву к внутриполитическому кризису, когда в парламенте не будет правящего большинства, а правительство также будет опираться на меньшинство. Отметим, что так в новейшей истории Литвы уже было в 2004—2008 годах, когда правительство контролировали социал-демократы под руководством премьера Гедиминаса Киркиласа, но в парламенте эта партия не имела большинства и по ряду вопросов опиралась на голоса своих главных конкурентов консерваторов, которых возглавлял Андрюс Кубилюс. Из-за этого то правительство осталось в истории под ироничным упоминанием, как правительство «2К» (Киркилас-Кубилюс). Осенью 2008 года на парламентских выборах победили консерваторы, вместе с либералами и Партией народного возрождения они сформировали правящую коалицию, а Литва погрузилась в тяжелейший экономический кризис, последствия которого не преодолены до сих пор. Министром финансов правительства Кубилюса стала Ингрида Шимоните — главный претендент на пост следующего президента страны.

Напомним, за пост президента в Литве состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.