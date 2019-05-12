В Литве жаждут внимания ИА REGNUM на выборах президента

Вильнюс, , 10:00 — REGNUM Литва старается не отставать от западных тенденций, и в ней заранее заявили, что в президентские выборы, основной день голосования которых проходит сегодня, 12 мая, непременно вмешается Россия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как минимум — ведя информационную кампанию против Литвы.

«Ставший для больших стран и международных организаций вызовом пропагандистская война не обошла стороной и Литву. Формируется лживый взгляд на нашу страну, Литву показывают как русофобскую страну, как страну, которая идёт по ложному пути в энергетике. Реагируя на непрекращающейся поток дезинформации, в нашей стране начала действовать инициатива Demaskuok (в переводе — «Разоблачи»)», — пишет портал литовской газеты Lietuvos rytas.

В статье подробно расписывается «инициатива», её главные задачи по разоблачению «лжи» и взращиванию критического мышления в гражданском обществе. Однако вскоре признаётся, что муниципальные выборы в Литве, которые состоялись в марте 2019 года, не дождались повышенного внимания российских СМИ.

«Во время муниципальных выборов этого года яркого увеличения интенсивности пропаганды не зафиксировано, но аналитики инициативы прогнозируют, что российские СМИ должны больше заинтересовать президентские выборы», — пишет Lietuvos rytas и приводит цифры.

«За время выборов самоуправления, за неделю до первого тура и после него на анализируемых порталах было зафиксировано 340 новостей, связанных с Литвой. Основную часть новостей опубликовали порталы regnum.ru и rubaltic.ru», — продолжает издание.

«Увеличение активности ожидается перед президентскими выборами», — резюмируют «аналитики», а эту фразу литовское издание выносит и в заголовок.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.