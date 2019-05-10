Эстония продолжает выдвигать территориальные претензии к России

Таллин, , 14:52 — REGNUM Спикер Рийгикогу (эстонский парламент) Хенн Пыллуса положительно отреагировал на парламентскую инициативу поместить на евромонеты карту Эстонии в границах, предусмотренных Тартуским мирным договором, передает новостной портал delfi.ee.

«Если бы это было в моей власти, то я бы это, безусловно, сделал, поскольку 5,2% территории Эстонии по-прежнему оккупировано. Здесь нет никакой разницы, говорим мы об оккупации Крыма или территорий Осетии или Абхазии, просто наши территории были оккупированы намного раньше. Какие-либо причины, по которым мы должны легализовать это преступление новым пограничным договором, отсутствуют», — заявил Паллуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 9 мая, коллега Пыллуса по партии EKRE — глава МВД Март Хельме, что у Эстонии якобы есть нерешённые территориальные вопросы с Российской Федерацией.

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В российском посольстве в Эстонии заявили, что «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно» вопрос о территориальных претензиях. При этом подобные высказывания, подчеркнули в представительстве РФ, являются «личным мнением».

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