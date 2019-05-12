В Литве проходят выборы президента

Вильнюс, , 08:00 — REGNUM В Литве сегодня, 12 мая, по всей стране открылись избирательные участки и стартовал основной день голосования на выборах президента и сразу двух референдумов по изменению Конституции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на выборах в Литве право голоса имеют 2 422 704 граждан. Это меньше, чем в 2014 году во время прошлых президентских выборов. Тогда ЦИК Литвы зарегистрировал 2 553 335 избирателей — на почти 131 тыс. граждан больше.

Прошлые выборы в Литве, во время которых уходящая президент Даля Грибаускайте переизбралась на второй срок, отличались пассивность как кандидатов, так и избирателей. Явка не превысила 50%. Во второй тур прошли Грибаускайте (45,92%) и не известный широкой публике социал-демократ Зигмантас Бальчитис (13,62%), которого социал-демократы выставили против Грибаускайте без особого желания бороться — на тот момент председатель партии и премьер Альгирдас Буткявичюс решил в выборах не участвовать, чем автоматически предрёк их исход. Во втором туре при низкой явке Грибаускайте победила с показателем в 57,90%. В общем зачёте это составило всего 27,43% от всех избирателей.

На этот раз ожидается активная борьба. В бюллетенях у избирателей 9 фамилий: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис.

Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа, однако последнюю неделю до выборов резкую активность показал представитель правящей коалиции, действующий премьер Саулюс Сквернялис, который продемонстрировал серию отчаянных попыток выйти во второй тур. До этого он уступал Шимоните, согласно опросам, 7−8%. Также за короткий срок двойной рост симпатий продемонстрировал еврокомиссар Андрюкайтис. Всё это вместе в целом сохранило интригу второго тура.