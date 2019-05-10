Энергетическое эмбарго России полностью остановит экономику Украины

Киев, , 14:12 — REGNUM Российская Федерация могла бы по сути остановить экономику Украины, введя эмбарго на поставку нефтепродуктов, дизельного топлива, коксующегося угля и ядерного топлива.

Об этом 10 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский эксперт, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Если бы Россия ввела санкции на поставку в Украину коксующегося угля, дизтоплива, добавим сюда ядерное топливо — этого достаточно, чтобы остановить экономику. Я не вижу зеркальных санкций со стороны Российской Федерации (к Украине), это первое», — сказал Землянский.

При этом он напомнил, что в первом квартале 2019 года Украина и Россия увеличили товарооборот.

«Единственное, что растет разрыв — это уже не смешно, у нас сальдо становится все более отрицательным. Мы не перекрываем собственной продукцией с высокой добавленной стоимостью, которая должна производиться на украинских предприятиях, объемы импорта, который мы завозим, в первую очередь энергоносители. Это очень нехороший момент в динамике», — считает Землянский.

В то же время эксперт не ожидает на Украине дефицита топлива после решения российской стороны по нефти. Он считает, что Румыния и Литва заменят поставщиков из РФ на «премиальном» украинском рынке.

«Никто не ожидает дефицита дизельного топлива и бензина на Украине, начиная с 1 июня этого года… В постановлении российского правительства есть три дополнения. В третьем дополнении речь идет о нефтепродуктах, дизельном топливе, бензине и коксующемся угле. Там прописана смена специального режима поставки импорта. В данном случае выдача разрешительных документов перешла к минэкономики Российской Федерации… «Роснефть» зарабатывает $2 млрд в год, поставляя на украинский рынок нефтепродукты… Даже для «Роснефти» это премиальный рынок, они не готовы его потерять и отдать его тем же румынам или Литве. Заменить их (российские нефтепродукты — ред.) есть кому», — пояснил Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва меняет порядок экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов. По его словам, с 1 июня некоторые российские товары можно будет вывозить на Украину только после специального разрешения.

По данным Государственной фискальной службы Украины в первом квартале 2019 года Польша стала крупнейшим среди других стран мира импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию. Так, за три месяца 2019 года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, в РФ — на 759 млн долларов.

Вместе с тем, по данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, экспорт экспорт товаров из Украины в Россию сократился на 11,5%, до 709 млн долларов, а импорт из России вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долларов.