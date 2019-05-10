Яунде, Камерун, , 14:19 — REGNUM

По случаю всемирного дня свободы СМИ 3 мая журналисты Камеруна вышли на демонстрацию. Они выступили против посягательств со стороны правительства и сепаратистских группировок, выступающих за независимость англоговорящих областей от франкоговорящей страны. Более двух десятков журналистов заявили, что их задерживали и пытались угрожать, передает VOA Africa.

Демонстрация носила мирный характер и призывала к диалогу о конфликте в стране. Протестующие также требовали обеспечения необходимых условий для ведения журналистской деятельности.

«Меня задерживали три часа. Меня унижали и оскорбляли. Атмосфера несвободы и несправедливости не позволяет нам исполнять долг журналиста. Мы просто боимся», — рассказала президент сообщества общественных СМИ Камеруна Жеральдина Фобанг.

Ассоциация англоговорящих журналистов Камеруна заявляет, что многие репортеры изсеверо-западных и юго-западных регионов страны были вынуждены оставить профессию или бежать в более безопасные места.

Со своей стороны, исполнительный директор по делам СМИ в министерстве средств сообщения Камеруна Дидье Каба опроверг факт преследования журналистов государством. Он добавил, что о свободе СМИ в стране говорит существование более 500 газет, 150 радиостанций и 20 телевизионных каналов.

По рейтингу свободы СМИ, выпущенном в 2019 году, Камерун занял 131 место, спустившись на две позиции по сравнению с ситуацией в 2018 году. По данным исследования, в стране часто происходят преследования и заключения журналистов.