Порошенко просит Меркель усилить санкции против России

Киев, , 13:55 — REGNUM Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе которого призвал Берлин поддержать усиление санкций против Российской Федерации из-за решения Москвы упростить процедуру предоставления российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о введении упрощенной процедуры получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины, в том числе для всех жителей Донбасса.

При этом президент России подчеркнул, что своим решение он ни в коем случае не хочет создать какие-то проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе вышла за всякие рамки.

В Киеве и на Западе болезнено восприняли решение российских властей. Порошенко постоянно пытается склонить лидеров Запада ввести новые санкции против России из-за этого указа Путина.

«Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы», — сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

Западные страны пока не спешат ужесточать санкции против России, так как они явно не приносят желаемого результата.

Меркель ответила Порошенко, что Украина конечно же будет оставаться в центре внимания Евросоюза и конкретно Германии. Однако про усиление санкций она ничего не сказала.

«Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего, в отношении ЕС и развития украинского-германского стратегического партнерства», — сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.