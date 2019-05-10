Спикер Госдумы находится с деловой поездкой в Саратовской области

Саратов, , 13:43 — REGNUM В городе Энгельсе 9 мая глава Нижней палаты парламента Вячеслав Володин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, обсудил с общественностью идею нового памятника легендарной лётчице, Герою Советского Союза Марине Расковой.

«Нынешний памятник был установлен в 1953 году. Сегодня обсуждается вопрос о создании нового монумента. Это должна быть скульптурная композиция, которая станет частью единого мемориального комплекса», — отметил Вячеслав Володин.

В работу по созданию монумента включился известный саратовский скульптор Андрей Щербаков. Планируется, что мемориальный комплекс также будет представлен Аллеей славы лётчиков. В пятницу, 10 мая, Вячеслав Володин и глава региона Валерий Радаев посетили Вольский краеведческий музей, где обсудили с вольскими краеведами и общественниками вопросы реставрации здания. Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы РФ Николай Панков, краеведы Софья Маркушина и Алексей Наумов, директор музея Татьяна Седышева и другие.

Жители города Вольска обратилась к Председателю Госдумы РФ с просьбой оказать помощь в реставрации корпуса отдела истории, работа которого была приостановлена 8 лет назад из-за аварийного состояния здания.

«Необходимо восстановить историческое здание, а для этого — подготовить проектую документацию. Если пройдет реставрация, сюда вернутся музейные фонды, которые сейчас размешены в других зданиях. Проектную документацию закажем, это нужно будет сделать через комитет по охране культурного наследия. В этом году проект должен пройти госэкспертизу, чтобы успеть до принятия федерального бюджета следующего года, и с 2020 года начать реставрацию. Если потребуется, привлечем допололнительные средства, помимо федеральных. Главная цель — восстановить первоначальный вид здания и экспозиции музея», — отметил председатель Госдумы.

Также Вячеслав Володин выступил с предложением ежегодно реставрировать 10−15 объектов историко-культурного наследия. Для этого региональному комитету по охране культурного наследия нужно подготовить предложения, какие памятники требуют первоочередного внимания. Здание, в котором размещается музей, является памятником архитектуры федерального значения. Оно было построено в 1810 году купцом В.М.Мясниковым. В 1840 году здание выкуплено городом для размещения магистрата, до 1918 годы здесь заседала городская Дума и городская Управа. 7 ноября 1920 года в здании открылся художественный культурно-исторический музей, ныне — отдел истории Вольского краеведческого музея. Общая площадь трёхэтажного здания отдела истории составляет 718,7 кв. метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле речь о сохранении историко-культурного наследия региона шла на встрече Вячеслава Володина с музейными работниками и краеведами в Саратове.