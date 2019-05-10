Сирийские курды убили шесть мирных граждан в провинции Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 13:32 — REGNUM В сирийской провинции Дейр-эз-Зор вспыхнули массовые волнения. Жители населенных пунктов Аль-Бусейра и Ад-Даман вышли на демонстрации. Эти выступления прошли из солидарности с жителями города Шахил.

В городе Шахил 9 мая проводились рейды Сирийских демократических сил. Основу данных сил составляют курдские вооруженные формирования Народных защитников. Сирийские демократические силы созданы, финансируются и поддерживаются США.

Видео о беспорядках в городе Шахил доступно в интернете. Местные жители даже сожгли блокпост СДС. Бойцы СДС применили оружие, чтобы подавить протесты. Сирийское агентство SANA сообщает о шести убитых мирных гражданах.

Причинами недовольства властью СДС на подконтрольной им территории, как правило, являются принудительная мобилизация в ряды этих формирований, неуважительное отношение к местным женщинам, а также связь СДС с оккупационными войсками США и их союзников.

Сирийские демократические силы при поддержке международной коалиции во главе с США в настоящее время контролируют около 28 процентов территории Сирии. Эта местность богата нефтью: здесь находится 70 процентов нефтяных месторождений. Кроме того, данная территория пригодна для ведения сельского хозяйства.

Значительная часть территории населена арабскими племенами, которые имеют свой уклад жизни, и даже при отце нынешнего президента Сирии Башара Асада Хафезе Асаде спецслужбы страны старались не конфликтовать с ними. Уверенный контроль над регионом получит тот, кто найдет подход к племенам. Пока же контроль СДС держится, образно говоря, на штыках, включая поддержку стран коалиции.