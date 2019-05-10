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В Танзании обнаружен пропавший активист

Политика

Произошедшее вызвало широкий международный резонанс

Мбея, Танзания, 10 мая 2019, 13:28 — REGNUM  Через несколько часов после того, как адвокаты активиста Мдуде Ньягали подали в суд на службы безопасности и полицию Танзании за похищение и незаконное удержание человека, активист был обнаружен, передает BBC Swahili.

По информации издания, Ньягали — противник действующего президента Джона Магуфули.

Ньягали был найден 8 мая в деревне Маквендже округа Мбея. Мужчину сбросили в траве на обочине дороги. Обнаружившие тут же доставили его в больницу.

Как сообщают очевидцы, активист с трудом мог говорить, а также указывал на сильную боль во всем теле.

Мдуде был задержан полицейскими вечером 5 мая в городе Ввава. Сотрудники полиции во время задержания закрывали лица, сообщает активист. Происшествие вызвало возмущение в среде активистов, оппозиционеров, а также со стороны иностранных СМИ. Все они требовали немедленного освобождения Ньягали.

Ранее полиция по округу Сонгве отрицала задержание активиста.

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