В Танзании обнаружен пропавший активист

Мбея, Танзания, , 13:28 — REGNUM Через несколько часов после того, как адвокаты активиста Мдуде Ньягали подали в суд на службы безопасности и полицию Танзании за похищение и незаконное удержание человека, активист был обнаружен, передает BBC Swahili.

По информации издания, Ньягали — противник действующего президента Джона Магуфули.

Ньягали был найден 8 мая в деревне Маквендже округа Мбея. Мужчину сбросили в траве на обочине дороги. Обнаружившие тут же доставили его в больницу.

Как сообщают очевидцы, активист с трудом мог говорить, а также указывал на сильную боль во всем теле.

Мдуде был задержан полицейскими вечером 5 мая в городе Ввава. Сотрудники полиции во время задержания закрывали лица, сообщает активист. Происшествие вызвало возмущение в среде активистов, оппозиционеров, а также со стороны иностранных СМИ. Все они требовали немедленного освобождения Ньягали.

Ранее полиция по округу Сонгве отрицала задержание активиста.