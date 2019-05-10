Эстония хочет инициировать новые санкции против РФ

Рига, , 12:18 — REGNUM Новый глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу поднимет вопрос о введении новых санкции против России на запланированной на 14 мая встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

«Россия — ядерная держава, которая в последнее десятилетние дважды использовала силу в отношении соседних стран», — заявил Рейнсалу и добавил, что для Эстонии важно поддерживать территориальную целостность и суверенитет данных стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку.

Рейнсалу рассказал, что попросил МИД Эстонии сделать анализ дополнительных мер, которые возможно принять в отношении последних шагов России, которая «нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта».