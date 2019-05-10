Депутат прогнозирует массовые волнения на Украине из-за фигуры генпрокурора

Киев, , 12:18 — REGNUM На Украине досрочные парламентские выборы помогут новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому провести кадровые перестановки. В частности, отправить в отставку худшего в украинской истории генпрокурора Юрия Луценко, заменить министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Об этом 10 мая заявила в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая.

«Одним из основных толчков к созданию в обществе запроса на проведение досрочных выборов может стать кадровый вопрос. У новоизбранного президента должна быть возможность поменять одного из худших в истории Украины генерального прокурора. Без парламента он сам этого сделать не сможет. Для этого ему нужно 226 голосов», — напомнила Войцицкая.

Она прогнозирует подъем волны общественного возмущения на Украине, если парламент встанет на защиту Луценко.

«Если парламент встанет на защиту генерального прокурора, который покрывал и покрывает мегакоррупцию, в том числе в военном секторе, это может стать толчком для волны возмущения общества. Команда Зеленского держит руку на пульсе, чувствуют настроения и требования людей», — добавила Войцицкая.

ИА REGNUM напоминает, что ранее избранный президент Владимир Зеленский заявил, что намерен сменить генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Позже один из ключевых представителей штаба Зеленского Александр Данилюк заявил, что позиция Зеленского в отношении главы Генпрокуратуры «четкая» — Юрий Луценко должен покинуть должность.

Вместе с тем, олигарх Игорь Коломойский, которого считают основным спонсором Зеленского, заявил, что он лично бы оставил Луценко на посту — «до следующей Рады точно». На вопрос о том, для чего оставлять Луценко, Коломойский задал встречный вопрос: «А чем он мешает?».