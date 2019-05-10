Два главных раскольника на Украине не поделили власть

Киев, , 12:06 — REGNUM На Украине официальный глава раскольничей «Православный церкви Украины» Епифаний Думенко признал, что между ним и бывшим лидером украинских раскольников из «Киевского патриархата» Филаретом Денисенко произошел конфликт. Об этом сообщается на сайте «Телевизионной службы новостей» украинского телеканала «1+1».

Выяснилось, что Денисенко, который все ещё пользуется значительным влиянием среди украинских раскольников, созвал на встречу епископов ПЦУ, чтобы обсудить с ними восстановление «Киевского патриархата», который был распущен перед проведением «объединительного собора» различных украинских раскольничьих структур. Думенко на эту встречу не позвали.

Сам Думенко заявил, что из-за возникшего конфликта они с Денисенко ни разу не проводили совместную службу.

Напомним, что украинские раскольники, объединившись в ПЦУ под давлением американцев, оказались в довольно серьезной зависимости от Константинопольского патриархата, который выдал им томос об автокефалии. Согласно этому томосу, ПЦУ становится одной из митрополий Фанара.

Денисенко, который называелся себя «киевским патриархом», в новой структуре раскольников реального места в иерархии не получил. Однако, соглашаясь на объединение раскольничьих структур, он рассчитывал на то, что добьется провозглашения патриархии на Украине Константинопольским патриархатом.