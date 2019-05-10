Пятница, 10 Мая 2019 года
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Власти Австрии хотят, чтобы «Северный поток — 2» был построен

Политика

Это выгодно для Евросоюза

Власти Австрии хотят, чтобы «Северный поток — 2» был построен
© Nord Stream 2 / Thomas Eugster
Сварка труб для газопровода «Северный поток — 2»

Вена, 10 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Власти Австрии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок.

По словам Шрамбок, официальная Вена поддерживает проект строительства газопровода «Северный поток — 2», так как он необходим для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европейского союза.

Шрамбок отметила, что Австрия также поддерживает другие каналы транспортировки газа, в том числе поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США.

«Но не вместо «Северного потока — 2», а в дополнение», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США открыто заявляют, что они всеми силами противодействуют завершению строительства «Северного потока — 2», однако пока не добились своего.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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