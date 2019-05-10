Куратор Украины в США: Сурков — «любопытный, располагающий собеседник»

Киев, , 11:12 — REGNUM Помощник президента России Владислав Сурков — «любопытный человек, задумывающийся о природе вещей», заявил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью ВВС.

Волкер также заявил, что Сурков — «располагающий собеседник» и «очень надежный собеседник в том смысле, что он знает, что не принимает решения о том, что происходит на Донбассе».

Также спецпредставитель Вашингтона заявил следующее:

«Я не президент Трамп. Я не принимаю решения относительно политики США на Украине. Но я думаю, что это эффективное средство общения. Так что одна из причин, по которой мы не встречались с Сурковым в последнее время, — по ряду причин Россия почувствовала, что время неподходящее и что они не могут двигаться дальше. Они очень четко заявили, что не смогут ничего сделать в ходе президентской кампании в Украине».

Курт Волкер также отрицательно ответил на вопрос, есть ли у него договоренность о встрече с Сурковым в ближайшее время или же переговоры могут вновь актуализироваться только после выборов в Раду осенью этого года. Представитель США объяснил, что Владимиру Зеленскому «нужно определенное время», чтобы присоединиться к работе, к примеру, «нормандского формата» по урегулированию конфликта.

«Поэтому не хотим опережать или перешагивать через голову избранного президента Украины. Нам нужно убедиться, что мы синхронизированы, и мы будем также на связи с господином Сурковым, чтобы решить, когда разумно было бы встретиться», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что Курт Волкер был назначен спецпредставителем Госдепартамента по Украине в июля 2017 года. После вступления в должность Волкер провел четыре раунда переговоров с Владиславом Сурковым, посвященных Украине — в Минске, два в Белграде и в Дубае. Последние переговоры состоялись еще в январе 2018 года.