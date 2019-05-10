Пятница, 10 Мая 2019 года
11:20:37 МСК

«Встреча Зеленского и Путина должна пройти в Астане, Ереване или Баку»

Политика

Украинские эксперты категорически не рекомендуют избранному президенту Украины ехать в Москву

Киев, 10 мая 2019, 11:00 — REGNUM  На Украине никто не поймет, если новоизбранный президент Владимир Зеленский осуществит свой первый визит в Россию.

Об этом 10 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, бывший военный представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук.

По его словам, первая встреча украинского президента с президентом России Владимиром Путиным может пройти на нейтральной территории. В качестве возможных вариантов Гаращук назвал Астану, Ереван или Баку.

«В нашем обществе никто не поймет, если наш президент сделает первый визит в Москву. Нет, такого быть не может… Ключ от мира в Москве, поэтому первая встреча не в России, а где-то на нейтральной территории», — сказал Гаращук.

Он считает, что Киев при президенте Зеленском для урегулирования конфликта в Донбассе может вести как прямые переговоры с Кремлем, так и с привлечением посредников.

«Конечно, лучший вариант для президента, чтобы это был «нормандский формат» с привлечением США и Китая», — добавил Гаращук.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — сказал избранный президент.

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.

«Мы понимаем, что каждый день — это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи», — добавил Зеленский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить