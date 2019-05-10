«Встреча Зеленского и Путина должна пройти в Астане, Ереване или Баку»

Киев, , 11:00 — REGNUM На Украине никто не поймет, если новоизбранный президент Владимир Зеленский осуществит свой первый визит в Россию.

Об этом 10 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, бывший военный представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук.

По его словам, первая встреча украинского президента с президентом России Владимиром Путиным может пройти на нейтральной территории. В качестве возможных вариантов Гаращук назвал Астану, Ереван или Баку.

«В нашем обществе никто не поймет, если наш президент сделает первый визит в Москву. Нет, такого быть не может… Ключ от мира в Москве, поэтому первая встреча не в России, а где-то на нейтральной территории», — сказал Гаращук.

Он считает, что Киев при президенте Зеленском для урегулирования конфликта в Донбассе может вести как прямые переговоры с Кремлем, так и с привлечением посредников.

«Конечно, лучший вариант для президента, чтобы это был «нормандский формат» с привлечением США и Китая», — добавил Гаращук.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — сказал избранный президент.

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.

«Мы понимаем, что каждый день — это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи», — добавил Зеленский.