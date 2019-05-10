Курт Волкер назвал Медведчука «человеком с твердыми убеждениями»

Киев, , 10:40 — REGNUM Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал интервью ВВС, в котором, в частности, отметил важную роль украинского политики и общественного деятеля Виктора Медведчука в переговорном процессе между президентами Путиным и Порошенко в вопросах освобождения людей.

«Он был переговорщиком между президентами Путиным и Порошенко в тот момент, когда состоялся последний обмен пленными. Освобождение людей и их возвращение домой к близким — это важное дело», — сказал Волкер.

Он также отметил, что, несмотря на это «важное направление деятельности», на Украине Виктора Медведчука «держат на некотором расстоянии», так как внутри страны обеспокоены его близостью с российским президентом.

Сам же Курт Волкер подчеркнул, что не видит в этом ничего странного:

«Он переговорщик, который может общаться с президентом Путиным. Не вижу, почему это должно быть странным. Все люди разные, у каждого есть свои связи, свои цели и вообще все свое».

На вопрос, существует ли конкретно в случае Медведчука конфликт интересов, спецпредставитель США по Украине ответил:

«Просто оглянитесь по сторонам, посмотрите на любую страну, вы найдете таких людей, у которых могут быть одни твердые убеждения, и они работают по ним, и других, которые работают как-то еще. Я думаю, что Украина — не совершенная страна в области верховенства права, но в конечном счете это страна верховенства закона, и поэтому Медведчук свободен иметь свои взгляды и вести свою деятельность».

ИА REGNUM напоминает, что в середине апреля Медведчук заявил — вина за то, что с декабря 2017 г. по апрель 2019 г. не было обменов удерживаемыми лицами, лежит исключительно на действующем президенте Украины Петра Порошенко. В декабре 2017 г. усилиями Виктора Медведчука сторонам удалось провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «306 на 74».