В Судане протестующие призывают к гражданскому неповиновению

Хартум, , 08:36 — REGNUM Лидеры протестов и представители оппозиции Судана призвали всех жителей страны к гражданскому неповиновению, передает VOA Africa.

По информации издания, эти меры были приняты в ответ на «разочарование» в действиях официального правительства.

«Мы призываем к гражданскому неповиновению, мы готовимся к нему», — заявил лидер партии «Декларация за свободу и перемены» (DFCF) Мадани Аббас Мадани.

Напомним, что 11 апреля в результате военного переворота был свергнут президент Судана Омар аль-Башир. Власть перешла к переходному Военному совету, который обязался совершить передачу полномочий гражданскому правительству. Вопрос о составе правительства до сих пор не был разрешен.