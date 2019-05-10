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В Судане протестующие призывают к гражданскому неповиновению

Политика

Они гворят о «разочаровании» в отношений действий властей

Хартум, 10 мая 2019, 08:36 — REGNUM  Лидеры протестов и представители оппозиции Судана призвали всех жителей страны к гражданскому неповиновению, передает VOA Africa.

По информации издания, эти меры были приняты в ответ на «разочарование» в действиях официального правительства.

«Мы призываем к гражданскому неповиновению, мы готовимся к нему», — заявил лидер партии «Декларация за свободу и перемены» (DFCF) Мадани Аббас Мадани.

Напомним, что 11 апреля в результате военного переворота был свергнут президент Судана Омар аль-Башир. Власть перешла к переходному Военному совету, который обязался совершить передачу полномочий гражданскому правительству. Вопрос о составе правительства до сих пор не был разрешен.

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