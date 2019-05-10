США могут признать Россию страной манипулирующей своей валютой

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Казначейство США может включить Российскую Федерацию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что уже в мае 2019 года, американское казначейство расширит свой список стран, которые, как оно считает, манипулируют своей валютой в целях достижения преимуществ в торговле. Сейчас в этом списке 12 стран, но он может быть расширен до 20.

В список могут попасть: Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия, Малайзия, а также — Российская Федерация. У всех этих стран положительный торговый баланс с США.

При этом из списка могут убрать Индию и Южную Корею.

Сам по себе этот список не является каким-либо серьезным ограничением для торговли, однако в казначействе считают, что внесение в такой список может вызвать негативные рыночные последствия для тех стран, которые в него попали.

У казначейства есть критерии для попадания стран в список «манипуляторов» своей валютой. недавно он был обновлен. Так, страной, которая, как считают в США манипулирует своей валютой, становится государство, у которого большой торговый профицит с США (более $20 млрд), оно поддерживает активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также занимается постоянными интервенциями на рынке иностранной валюты.