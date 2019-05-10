США применяют на Ближнем Востоке секретную «ниндзя-бомбу» — WSJ

Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Засекреченная ракета с холостой боеголовкой и длинными лезвиями применяется ЦРУ и американскими военными в ходе операций в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих госслужащих США, имена которых не раскрываются.

Ракета R9X, отмечает издание, представляет собой модифицированную версию ракеты Hellfire, которая не взрывается, а обрушивается на цель, пробивая, к примеру, крыши автомобилей и зданий. Снаряд снабжен шестью длинными лезвиями, которые выпускаются за несколько секунд до удара о цель и разрезают всё, с чем соприкасаются.

Такое оружие называют «ниндзя-бомбой», оно было разработано и применялось в режиме секретности в определенных случаях. Например, для ликвидации главарей террористов в условиях, когда применение другого оружия привело бы к гибели мирных граждан, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в американском штате Калифорния состоялись эксплуатационные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По предварительным данным, запуск прошел успешно.

Читайте также: США провели испытания баллистической ракеты Minuteman III