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Сухогруз КНДР арестован властями США за нарушение режима санкций

Политика

Инцидент такого рода произошел впервые

Вашингтон, 10 мая 2019, 03:28 — REGNUM  Американские власти арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest, обвинив его в нарушении международного санкционного режима. Об этом говорится в сообщении минюста США.

Отмечается, что сухогруз задержан за поставки угля из Северной Кореи в другие страны вопреки запрету, наложенному резолюциями Совета Безопасности ООН. Арест американскими властями принадлежащего КНДР судна произведен впервые.

Сухогруз водоизмещением более 17 тыс. тонн является одним из крупнейших в Северной Корее. Гражданский иск по этому делу возбужден в суде Южного округа штата Нью-Йорк, судно находится у американской стороны, говорится в документе.

Уточняется также, что Wise Honest был перехвачен и задержан третьей страной в апреле 2018 года. По данным СМИ, речь идет о властях Индонезии.

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США и КНДР
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