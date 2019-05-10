Экс-президент Бразилии сам пришел под арест

Бразилиа, , 03:03 — REGNUM Бывший президент Бразилии Мишель Темер явился в полицию после того, как апелляция его адвокатов на вынесенное ранее решение о повторном аресте было отклонено судом. Об этом сообщает телеканал Globo.

Защитники 78-летнего политика намерены просить о помещении Темера под стражу в полицейском участке в Сан-Паулу. В марте экс-президента уже задерживали, тогда он провел под арестом в Рио-де-Жанейро несколько дней.

Решение о повторном аресте политика, который фигурирует в ряде громких коррупционных дел, суд вынес 8 мая. Сторона обвинения полагает, что оставшийся на свободе Темер способен повлиять на ход следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишеля Темера арестовали 21 марта по подозрению в отмывании денег, подкупе и торговле влиянием. Он фактически руководил Бразилией с 12 мая 2016 года и сложил полномочия главы государства 1 января 2019 года.

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