Российские дипломаты дали оценку претензиям эстонского министра

Таллин, , 02:36 — REGNUM Утверждение эстонского министра внутренних дел Марта Хельме о территориях, якобы удерживаемых Россией, не отражает позицию официального Таллина и является личным мнением. Об этом заявили представители посольства России в Эстонии.

Российские дипломаты напомнили, что некоторые эстонские политики время от времени заявляют о территориальных претензиях к Москве, компенсациях за «советскую оккупацию» и тому подобном, однако власти Эстонии при контактах с российской стороной подчеркивают, что официальная позиция страны таковой не является.

«Полагаем, что такой же подход применим и к сегодняшним высказываниям министра внутренних дел Эстонии», — сказали в посольстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что Эстония и Россия еще не решили территориальный спор. Якобы 5,2% эстонской территории находится «в руках России», однако Москва, утверждает он, не собирается обсуждать этот вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр внутренних дел Эстонии предъявил территориальные претензии к России