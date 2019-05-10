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Российские дипломаты дали оценку претензиям эстонского министра

Политика

Якобы 5,2% эстонской территории находится «в руках России»

Таллин, 10 мая 2019, 02:36 — REGNUM  Утверждение эстонского министра внутренних дел Марта Хельме о территориях, якобы удерживаемых Россией, не отражает позицию официального Таллина и является личным мнением. Об этом заявили представители посольства России в Эстонии.

Российские дипломаты напомнили, что некоторые эстонские политики время от времени заявляют о территориальных претензиях к Москве, компенсациях за «советскую оккупацию» и тому подобном, однако власти Эстонии при контактах с российской стороной подчеркивают, что официальная позиция страны таковой не является.

«Полагаем, что такой же подход применим и к сегодняшним высказываниям министра внутренних дел Эстонии», — сказали в посольстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что Эстония и Россия еще не решили территориальный спор. Якобы 5,2% эстонской территории находится «в руках России», однако Москва, утверждает он, не собирается обсуждать этот вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр внутренних дел Эстонии предъявил территориальные претензии к России

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Политическая жизнь Эстонии
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